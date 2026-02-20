Juventus, Guardalà a Sky: “Prossime gare fondamentali per il futuro”

Le parole di Giovanni Guardalà sulle prossime tre gare che dovrà disputare la squadra bianconera.

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, Giovanni Guardalà ha parlato dei prossimi impegni che attendono la squadra di Spalletti. Di seguito le sue dichiarazioni:

“Ci sono partite molto complicate, a cominciare da quella con il Como, che con il pareggio con il Milan a San Siro nel recupero, è ancora in corsa in caso di un successo con la Juventus, e può rientrare nel gruppo che lotta per un posto in Champions League. E poi c’è il Galatasaray, partita complicatissima, resa complicata dopo l’espulsione di Cabal, quando la Juventus stava perdendo ma per 3 a 2, poi sono arrivati altri 2 gol, quindi una gara di ritorno mercoledì complicatissima.

E poi, appunto, lo scontro diretto domenica all’Olimpico, contro una Roma che affronta domenica la Cremonese in una partita, sulla carta, più semplice rispetto a quella della Juventus e quindi, Roma che per il momento va avanti di un punto rispetto alla Juventus, ma come si può capire facilmente, lo scontro diretto dell’Olimpico poi assumerà un contorno quasi decisivo per la lotta al Champions League. È vero che poi mancheranno diverse partite, però è chiaro che una sconfitta all’Olimpico per la Juventus potrebbe pesare tantissimo, ma un passo alla volta, sicuramente, a cominciare dalla partita di domani pomeriggio alle 15 con il Como, con una difesa da inventare”.