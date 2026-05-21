Arrivano importanti aggiornamenti su quali potrebbero essere le prossime mosse all’interno della dirigenza bianconera. A riportarle, è Giovanni Guardalà, che in collegamento con Sky Sport 24 ha rilasciato le seguenti dichiarazioni:

"Se alla fine la Juventus dovesse davvero lasciarsi sfuggire la Champions ci saranno sicuramente delle ripercussioni in casa bianconera, sulle casse e sul mercato che per forza di cose andrà ridimensionato. Qualcosa potrebbe cambiare anche in società, anche se in questo caso i cambiamenti non saranno legati alla Champions o meno, perché non può certamente essere un risultato favorevole a cambiare il bilancio che farà la proprietà.

La posizione più delicata è sicuramente quella di Damien Comolli, l'amministratore delegato si è incaricato della campagna acquisti e ne abbiamo visto i risultati, potrebbe prendere quindi più piede la figura di Giorgio Chiellini accanto a quella del direttore sportivo Ottolini"