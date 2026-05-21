Le prossime giornate potrebbero essere decisive per conoscere il futuro di Damien Comolli. In casa Juventus si faranno le adeguate valutazioni sull’operato svolto dal francese.
Arrivano importanti aggiornamenti su quali potrebbero essere le prossime mosse all’interno della dirigenza bianconera. A riportarle, è Giovanni Guardalà, che in collegamento con Sky Sport 24 ha rilasciato le seguenti dichiarazioni:
"Se alla fine la Juventus dovesse davvero lasciarsi sfuggire la Champions ci saranno sicuramente delle ripercussioni in casa bianconera, sulle casse e sul mercato che per forza di cose andrà ridimensionato. Qualcosa potrebbe cambiare anche in società, anche se in questo caso i cambiamenti non saranno legati alla Champions o meno, perché non può certamente essere un risultato favorevole a cambiare il bilancio che farà la proprietà.
La posizione più delicata è sicuramente quella di Damien Comolli, l'amministratore delegato si è incaricato della campagna acquisti e ne abbiamo visto i risultati, potrebbe prendere quindi più piede la figura di Giorgio Chiellini accanto a quella del direttore sportivo Ottolini"
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