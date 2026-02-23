Juventus, Guardalà a Sky: “Di Gregorio sta vivendo un momento di poca tranquillità”

Le dichiarazioni di Giovanni Guardalà in merito al periodo che sta attraversando Di Gregorio.

Giovanni Guardalà, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport, per fare il punto sulla situazione che sta vivendo il portiere bianconero Di Gregorio. Qui sotto le sue parole:

“Sta commettendo parecchi errori nelle ultime uscite e credo che viva un momento di poca tranquillità, che ne accentua le difficoltà. Adesso arrivano due partite fondamentali per la Juventus, che cercherà un’impresa contro il Galatasaray e poi con la Roma si giocherà le residue speranze di prendersi la qualificazione in Champions, forse sarebbe meglio che anche tra i pali ci sia la serenità che Di Gregorio in questo momento non può garantire.

La Juventus ha subito gol alla prima conclusione in porta in metà delle partite giocate, il dato è allarmante, vedremo se Spalletti deciderà di confermare a guardia della porta l’ex Monza oppure si affiderà a Mattia Perin“.