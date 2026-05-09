La Juventus scenderà in campo questa allo stadio Via del Mare per il match contro il Lecce. Una gara delicata e importante per entrambe le squadre, che si giocano molto in queste ultime tre gare di campionato. I padroni di casa, attualmente a più quattro sulla zona retrocessione, cercheranno di sfruttare il fattore campo per conquistare una vittoria che darebbe la quasi certezza della permanenza in Serie A.

Dall’altra parte, i bianconeri dopo il pareggio contro il Verona non possono più permettersi passi falsi e l’unica via per restare nelle prime quattro posizioni è quella di ottenere una vittoria. Proprio per questo, mister Spalletti manderà in campo il miglior undici a disposizione e si aspetterà una grande prova dopo la prestazione opaca nella gara casalinga contro gli scaligeri.

Le parole di Giovanni Guardalà

Giovanni Guardalà, in collegamento con gli studi di Sky Sport, ha dato alcuni aggiornamenti sulla Juventus in vista della sfida contro il Lecce:

"Vlahovic dovrebbe partire titolare nel tridente con Yildiz e Conceicao, nella Juventus migliore possibile proprio nel momento più caldo della stagione. Quando serve vincere tutte e tre le partite per avere la certezza di mantenere il quarto posto. Lecce, Fiorentina in casa e poi il derby contro il Torino. Però già vincere contro il Lecce metterebbe pressione alla Roma e al Como che giocheranno poi successivamente rispetto alla Juventus.

Roma che ha accorciato sensibilmente dopo il pari della Juventus contro il Verona, si è portata soltanto ad un punto e quindi certamente la Juventus non può più sbagliare, errori come quelli contro il Verona o come lo stesso Lecce all'andata o contro il Sassuolo, Spalletti non li vuole più vedere.

Vuole vedere una squadra coraggiosa, una Juventus che gioca a viso aperto senza preoccuparsi troppo, correndo anche qualche rischio, ha detto, però bisogna migliorare la qualità dei passaggi e le conclusioni a rete. Punta molto proprio per quest'ultima aspetto su Dusan Vlahovic che non gioca una partita da titolare dal 29 novembre, il giorno dell'infortunio contro il Cagliari. Poi il lungo stop, qualche acciacco anche nell'ultimo periodo ma adesso è pronto e partirà titolare".