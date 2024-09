Juventus, gli appuntamenti dei bianconeri in Nazionale

Il sito ufficiale della Juventus ha pubblicato una nota sui bianconeri, parlando anche degli impegni odierni in Nazionale.

Il sito ufficiale della Juve ha pubblicato una nota sui bianconeri. Ecco il comunicato: “Nella giornata di oggi, martedì 10 settembre, e nella notte dell’11, saranno sei i bianconeri impegnati con le rispettive nazionali in questo international break: Jonas Rouhi, Samuel Mbangula, Nicolò Savona, Juan Cabal, Nico Gonzalez e Danilo. Qualificazioni all’Europeo di categoria per Rouhi, Mbangula e Savona che saranno impegnati nel pomeriggio con le nazionali di Svezia, Belgio e Italia rispettivamente contro Moldova, Kazakistan e Norvegia. In serata grande derby bianconero con Cabal e Gonzalez che si sfideranno nella gara fra Colombia e Argentina valida per le partite di qualificazione al Mondiale del 2026; stessa impegno nella notte italiana per Danilo che scenderà in campo con il suo Brasile contro il Paraguay”.

Gli appuntamenti ed i ritorni a Torino

“GLI APPUNTAMENTI Moldova U21-Svezia U21 –> 10/09 – ore 15:00 Kazakistan U21-Belgio U21 –> 10/09 – ore 16:00 Norvegia U21-Italia U21 –> 10/09 – ore 18:30 Colombia-Argentina –> 10/09 – ore 22:30 Paraguay-Brasile –> 11/09 – ore 02:30″. Sono già di ritorno verso Torino i calciatori della Nazionale italiana, che ieri ha battuto, nella seconda partita di Nations League, Israele per 2-1, grazie ai gol di Frattesi e Kean. Quindi Cambiaso, Gatti e Fagioli saranno a breve disponibili per Thiago Motta, in vista del tour de force delle prossime settimane tra campionato e Champions”.