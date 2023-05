Juventus, si avvicina Giuntoli: il dirigente ora deve liberarsi dal Napoli

La Juventus e Cristiano Giuntoli , una trattativa che va avanti senza sosta. I bianconeri, come noto, sono alla ricerca di un nuovo direttore sportivo, e tra i tanti nomi sul taccuino, quello del dirigente del Napoli sembra il profilo più adatto per guidare i bianconeri nella ricostruzione. L'ex Carpi a più riprese ha negato il tutto, sminuendo il possibile interessamento della Vecchia Signora: "Sono indiscrezioni giornalistiche. Mi chiamo fuori? Ho un contratto col Napoli, non c’è niente di nuovo".

Il patron dei campani, infatti, avrebbe già messo in chiaro di non dover garantire al dirigente nessuna buonuscita in caso di addio alla Juventus, motivo per cui la porta, per la trattativa, non è chiusa, anzi. Quindi, il matrimonio tra la Juventus e Giuntoli è vicina, anche se la strada da fare è ancora lunga e tortuosa.