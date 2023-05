Juve, i bianconeri spingono per Giuntoli: gli altri nomi sulla lista

La scelta del nuovo ds è in cima alle priorità della Juventus. Per il dopo-Federico Cherubini -fermato dall'inchiesta sulle plusvalenze- ora la società bianconera deve scegliere il suo erede. Secondo TMW il nome in cima alla lista delle Juve resta quello di Cristiano Giuntoli. L'attuale dirigenza bianconera -formata da Ferrero, Scanavino e Calvo- starebbe cercando di accelerare per portarlo a Torino come nuovo uomo mercato, dopo i successi con il Napoli.