Juventus, i risultati delle squadre giovanili: weekend nero per Madama

Le squadre giovanili della Juventus, nel fine settimana, hanno ottenuto risultati negativi: solo due pareggi ed una sconfitta.

redazionejuvenews

La Juventus, tramite un comunicato sul proprio sito, ha reso noti i risultati delle rappresentanze giovanili. Sconfitta per l'U19 femminile, mentre solo pari per l'U16 e U17 maschile. Ecco il report: "Weekend di amichevoli per le Under maschili, mentre l'Under 19 Femminile ha ospitato il Milan in una sfida di alto livello, seppur arrivi alle prime battute del campionato. L'Under 17 maschile ha disputato un triangolare con Monza e Genoa, mentre per Under 16 e Under 15 amichevole con l'Atalanta.

UNDER 19 FEMMINILE Nella sfida valida per la terza giornata del Campionato Primavera Femminile, la Juventus cede il passo al Milan. Le rossonere passano in casa delle bianconere con il risultato di 0-1: decisivo il gol di Galdini al 14' del secondo tempo. Con questo successo il Milan scavalca la Juve in classifica, portandosi a sette punti. Ragazze di Piccini ferme a quota sei.

Triangolare per l'Under 17 di Mister Panzanaro a Monza con Genoa e, appunto, Monza. Due pareggi per i bianconeri: 0-0 con i padroni di casa, 1-1 con i liguri (rete di Pugno). Pareggio 1-1 anche per l'Under 16 di Mister Rivalta che ha ospitato, sempre in amichevole, a Vinovo, l'Atalanta. Vantaggio bianconero con Merola, pareggio bergamasco con Sharma. Stessa gara per l'Under 15 di Mister Benesperi: 4-4 il risultato. In gol, per la Juve, Kaba, Bracco (doppietta) e Cancila".