L’agente su Kean: “A volte ci si dimentica che è un 2000…”

L'attaccante 22enne è partito titolare sabato nel Derby della Mole contro il Torino, ma non ha convinto, sprecando anche un paio di occasioni nell'area avversaria. Al 73' poi Allegri lo ha richiamato in panchina per far posto a Milik. Nelle sue pagelle, La Gazzetta dello Sport ha valutato la sua prova con un 5. Questa la motivazione: "Invisibile nel primo tempo, nel secondo spreca due buone occasioni. Non aiuta Vlahovic in mezzo e non sfrutta la sua velocità in fascia. L’attesa del ragazzo si prolunga".