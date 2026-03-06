Juventus-Genoa, ufficiale data e ora per la sfida di campionato

La Lega Serie A ha diramato le date e gli orari ufficiali per le partite della 31esima giornata di Serie A, dove si giocherà Juve-Genoa.

Inizia a completarsi il calendario della Juventus. Nella giornata di oggi, la Lega Serie A ha ufficializzato le date e gli orari per la 31esima giornata di Serie A. Quest’anno, questa giornata è nel pieno del periodo di Pasqua. Ecco quando giocherà la Juventus.

«La Lega Serie A nel comunicato n. 140 del 6 marzo 2026 ha annunciato la data e l’orario della partita in programma nella 31ª giornata di campionato in casa contro il Genoa all’Allianz Stadium:

31ª giornata | Juventus-Genoa -> lunedì 6 aprile, ore 18:00».

Dunque lunedì 6 aprile, nel giorno di Pasquetta, la formazione bianconera affronterà il Genoa alle 18:00.