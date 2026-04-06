Juventus-Genoa, Conceiçao a Sky: “Contento per la vittoria”

Le dichiarazioni di Francisco Conceiçao ai microfoni di Sky Sport. Per l’esterno portoghese l’ennesima prestazione di qualità.

Francisco Conceiçao, ha parlato ai microfoni di Sky Sport al termine della gara contro il Genoa. Di seguito le parole dell’attaccante portoghese:

Contento della prestazione disputata? “Penso che abbiamo disputato un grande primo tempo, il risultato è un po’ stretto per quello che si è visto. Ad inizio secondo tempo, abbiamo avuto l’opportunità di fare il 3-0 nei primi 10-15 minuti. E dopo sì, abbiamo sbagliato qualche passaggio, penso, non è una scusa, però penso anche con la nazionale, tutti i viaggi, tanti giocatori che sono stati fuori, ci sta un po’ più di stanchezza. Però dovevamo fare quel terzo gol così chiudevamo la partita un po’ prima. Però abbiamo fatto un grande lavoro, abbiamo giocato molto bene il primo tempo e il risultato è un po’ corto per quello che abbiamo fatto”.

A livello di concretezza pensi di essere migliorato con Spalletti? “Nelle ultime partite, ho fatto un assist per partita, ho fatto anche gol, potevo fare ancora più gol, però è questo, lavoro, aiuto la squadra a difendere, a attaccare, abbiamo vinto e questa è la cosa che conta di più”.

Contenti per Di Gregorio? “Siamo tutti contenti per Michele, se lo meritava. Oggi era importante e abbiamo vinto, è stato decisivo con il rigore parato. Come sempre ha fatto il suo lavoro con grande qualità, lo ringraziamo perché ci ha aiutato nel momento in cui avevamo bisogno“.