Juventus-Genoa, Bremer a DAZN: “Dobbiamo essere sempre su questo livello”

Le parole del difensore brasiliano dopo la gara contro il Genoa. Il difensore brasiliano ha siglato la prima rete per la Juventus.

Al termine del match vinto contro il Genoa, Gleison Bremer è intervenuto ai microfoni di DAZN per analizzare la prestazione della Juventus. Leggiamo le parole del difensore brasiliano:

Contento per il gol realizzato? “Sì, sono contento per aver segnato perché sono sempre pronto quando arriva la palla in area. Stiamo facendo bene, però la cosa importante è la vittoria della squadra, perché non era una partita facile“.

Oggi avete disputato una bella gara dal punto di vista mentale? “L’importante è sapere che siamo la Juventus, in tutte le partite dobbiamo essere al livello della Juventus, quindi siamo in una situazione che non è positiva, non siamo in zona Champions, è quello che chiede il mister e anche questa maglia ti impone questo, di lottare per il titolo. Quest’anno non siamo lì, ma dobbiamo centrare la Champions e ti risolve tante cose”.

Un pensiero per Di Gregorio? ”Sì, infatti, l’ho detto già prima, lui non ha passato dei momenti belli, ha passato dei momenti brutti, ma abbiamo sempre saputo che in lui c’è una qualità, è una questione di momenti. Lui sapeva che il suo momento sarebbe arrivato, è arrivato, ha parato il rigore ed è stato importante per noi”.