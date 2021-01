Juventus-Genoa, Pirlo: “Domani giocano Buffon e Chiellini, la Coppa Italia è un obiettivo. Sul ko con la Fiorentina…”

TORINO- Vigilia di Coppa Italia per la Juventus, che nella serata di domani farà il suo esordio in questa edizione della competizione contro il Genoa di Ballardini all’Allianz Stadium. Dopo i tre successi consecutivi in campionato contro Udinese, Milan e Sassuolo, i bianconeri vogliono continuare con un’altra vittoria il loro inizio di 2021. Dalle ore 17, ai microfoni di JTV, Andrea Pirlo analizzerà la sfida di domani sera. La sua intervista, come sempre, potrete seguirla qui su Juvenews.eu in diretta testuale:

SUL GENOA- “Partita importante, inizia la Coppa Italia. La competizione sembra non interessare all’inizio, ma con il passare dei turni piace a tutti giocarle. Per arrivare in fondo bisogna vincere domani”

SU BALLARDINI- “Con lui la squadra è cambiata. Sono aggressivi, più offensivi e con molta energia. Sarà difficile giocare questa partita, ma vogliamo vincere per continuare il nostro cammino”.

SULLA GARA DI CAMPIONATO- “Loro verranno per difendersi per cercare di ripartire in contropiede. Abbiamo analizzato il Genoa in video e ci prepareremo a dovere per vincere domani sera”.

SULLA FORMAZIONE- “Stiamo valutando chi sta meglio, gli infortunati che purtroppo non ci saranno. Tornerà Chiellini, Buffon partirà dal primo. Poi vedremo domattina il resto dela formazione”.

SULLE VITTORIE DEL 2021- “Abbiamo messo tanta forza mentale in campo, era importante partire bene dopo il ko con la Fiorentina. Abbiamo messo in chiaro gli obiettivi e siamo ripartiti con più forza”.

SULLE CARATTERISTICHE DELLA JUVE- “Abbiamo grande determinazione, grande concentrazione e voglia di portare a casa il risultato”.

DOPO IL KO CON LA FIORENTINA- “Esclusa quella partita, anche prima avevamo giocato bene con grande intensità. La partita contro di loro è stato un fulmine a ciel sereno, ma capita quando giochi tante partite di fila. Da lì poi siamo ripartiti, ci siamo ricompattati e ora eccoci qua”. Ma attenzione perché in queste ultime ore sono arrivate anche alcune grosse novità di mercato in casa bianconera: >>>> Tutto confermato, Gianluca Di Marzio dà l’annuncio: “Colpo a sorpresa in arrivo, lunedì si chiude!” <<<<