Derby da dentro o fuori: Gatti torna protagonista

Nella partita più importante della stagione, la Juventus ritrova uno dei suoi giocatori più combattivi. Contro il Torino, infatti, sarà Federico Gatti a guidare la difesa bianconera dal primo minuto, approfittando della squalifica di Gleison Bremer. Per il difensore azzurro si tratta di un ritorno importante dopo settimane complicate, vissute quasi interamente ai margini delle rotazioni. Nelle ultime nove giornate di campionato ha raccolto appena 54 minuti complessivi distribuiti in cinque spezzoni di gara, restando invece in panchina per intere partite in più occasioni. Un impiego ridotto che ha inevitabilmente alimentato dubbi e riflessioni sul suo futuro. Eppure, proprio nel momento di massima pressione, la Juventus sembra avere bisogno delle caratteristiche di Gatti. In un derby che vale molto più dei tre punti, serviranno aggressività, personalità e spirito di sacrificio. Qualità che il centrale bianconero ha sempre mostrato, anche nei periodi più difficili della stagione. La squadra di Luciano Spalletti è obbligata a vincere per continuare a sperare nella qualificazione alla prossima Champions League. E in gare del genere conta anche la capacità di trascinare emotivamente il gruppo, aspetto nel quale Gatti viene considerato uno dei leader silenziosi dello spogliatoio.

Personalità e carattere: ciò che serve alla Juventus

Dal punto di vista tecnico, Gatti non rappresenta il prototipo ideale del difensore moderno immaginato da Spalletti. Non ha una costruzione raffinata, non eccelle nell’impostazione e non possiede le qualità di palleggio richieste dal tecnico per iniziare l’azione dal basso. Ma il calcio, soprattutto nelle partite tese e sporche come un derby, non vive soltanto di geometrie. E infatti alla Continassa sanno bene che pochi giocatori possono garantire la sua intensità agonistica. Quando la squadra fatica a reagire oppure si lascia schiacciare dalla pressione, il difensore ex Frosinone è uno dei pochi in grado di alzare il livello emotivo della gara. La Juventus arriva alla sfida contro il Torino dopo settimane pesantissime, segnate dalla sconfitta contro la Fiorentina, dalle polemiche interne e da una classifica che ora costringe i bianconeri a sperare anche nei risultati degli altri campi. In un contesto così delicato, Spalletti vuole uomini capaci di giocare senza paura. Ed è proprio qui che Gatti può diventare importante. Non soltanto per difendere, ma per dare energia e aggressività a una squadra che nelle ultime uscite è sembrata troppo fragile mentalmente.

Futuro incerto: in estate può cambiare tutto

Il ritorno da titolare nel derby, però, potrebbe non bastare per cancellare i dubbi sul futuro del difensore. Dopo una stagione vissuta spesso ai margini, l’ipotesi di una cessione estiva resta concreta. Appena un anno fa Gatti era considerato uno dei punti fermi della squadra, con 26 presenze da titolare in campionato e una crescita costante sotto il profilo della leadership. Quest’anno, invece, lo spazio si è ridotto drasticamente e il centrale non sembra più centrale nel progetto tecnico. La sensazione è che molto dipenderà anche dalle decisioni societarie delle prossime settimane. Senza qualificazione in Champions League, la Juventus potrebbe essere costretta a rivedere profondamente strategie e gerarchie, aprendo alla cessione di diversi giocatori. Per ora, però, ogni discorso è rimandato. Prima c’è un derby da vincere e una stagione da provare a salvare. E proprio nel momento più complicato, Federico Gatti si riprende la scena.