Juventus, Gatti si sfoga in conferenza: “parlano tutti senza sapere”

Dopo esser stato decisivo contro la Roma, Federico Gatti si è presentato in conferenza stampa per chiarire alcune questioni.

Federico Gatti è stato assolutamente uno dei protagonisti della sfida dell’Olimpico. Contro la Roma è entrato all’88 minuto al posto di Bremer, ed ha fissato il risultato sul 3-3, pareggiando per i suoi. Nel post partita si è presentato in conferenza stampa, dove si è lasciato a dichiarazioni importanti sul suo momento e su quello della sua squadra. “Per me non è stato un periodo facile. Al giorno d’oggi c’è troppa gente che parla, parlano tutti, tutti si sentono in grado di giudicare e non sanno cosa ci sia dietro. Io nella mia vita ho passato di tutto quindi non mi pesano però magari ad altre persone può dare fastidio. Quando vesti questa maglia devi accettare momenti difficili, io ci metto il massimo dell’impegno e cerco di farmi trovare pronto, poi il campo parlerà”.

Ha anche parlato della partita, dichiarando: “Per come si era messa la partita, è un punto guadagnato. Non siamo venuti qui per pareggiare ma venivamo qua con 120 minuti sulle gambe, ma non deve essere un alibi. Meglio così. Goal di Malen? Bisogna studiare l’azione del gol in cui ci ha preso alla sprovvista. Dispiace, rimaniamo a -4 ma mancano ancora 11 partite”.