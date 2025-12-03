Juventus, Gatti è arrivato al J Medical

Il difensore si è recato al J Medical per sottoporsi ad accertament. Si attende di conoscere i tempi di recupero.

Le condizioni di Federico Gatti creano preoccupazioni in casa Juventus. Il difensore, durante il match di ieri sera contro l’Udinese, è stato costretto ad uscire dal terreno di gioco per un problema al ginocchio. Spalletti al termine della gara, ha parlato dell’infortunio: “Ha male, ha sembrato uno scrocchio dentro al ginocchio. Domani ci informeranno i medici”.

Questa mattina, intorno alle ore 11 Gatti si è recato al J Medical, dove effettuerà degli accertamenti al ginocchio. Al termine di quest’ultimi, si capirà la gravità del problema e l’entità dell’infortunio. Seguiranno aggiornamenti sui tempi di recupero.