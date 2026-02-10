Juventus-Galatasaray, le modalità di vendita dei biglietti: la nota del club bianconero

Con un comunicato pubblicato sul proprio sito ufficiale, la Juventus ha rese note le modalità di acquisto dei biglietti per la gara di Champions League contro il Galatasaray, prevista mercoledì 25 febbraio alle ore 21:00. Questa la nota del club bianconero:

“La doppia sfida dei playoff di UEFA Champions League contro il Galatasaray si avvicina e sono ancora in vendita alcuni biglietti disponibili sull’Official Ticket Shop per la gara di ritorno all’Allianz Stadium, in programma mercoledì 25 febbraio alle ore 21:00.

L’acquisto, in tutti i settori, è riservato esclusivamente ai possessori di una Juventus Card attiva. Inoltre, i tifosi iscritti negli Juventus Official Fan Club possono fare riferimento al proprio JOFC per tutte le informazioni di biglietteria di questa delicata sfida europea.

Ricordiamo infine che, in tutte le fasi di vendita, per i tifosi di nazionalità della squadra ospite permane l’obbligo di acquisto dei tagliandi esclusivamente all’interno del Settore Ospiti. Per le modalità di vendita è necessario rivolgersi direttamente alla società ospite.

Gli acquisti in tutti i settori dello stadio continueranno ad essere monitorati e, in caso di violazioni delle norme UEFA, i biglietti verranno cancellati e rimborsati. L’acquirente dei titoli di accesso rimane responsabile della correttezza dei dati di ciascun titolare e, qualora dovesse essere accertata difformità con l’identità della persona stessa, potrebbe essere negato l’accesso allo stadio”.