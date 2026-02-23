Juventus-Galatasaray, scelto l’arbitro del match

Scopriamo da chi sarà composta la squadra arbitrale designata per la gara tra i bianconeri e la squadra turca.

È stata designata dalla UEFA la squadra arbitrale che dirigerà il match tra la Juventus e il Galatasaray. La gara è in programma mercoledì 25 febbraio all’Allianz Stadium e sarà valida per il ritorno dei playoff di Champions League. Gli uomini di Spalletti dopo la pesante sconfitta dell’andata per 5-2, dovranno provare a dare il massimo per sperare in una difficile qualificazione.

La squadra arbitrale

ARBITRO: Joao Pinheiro

ASSISTENTI: Bruno Jesus- Luciano Maia

QUARTO UFFICIALE: João Gonçalves

VAR: Tomasz Kwiatkowski

AVAR: Jerome Brisard