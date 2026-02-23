Juventus-Galatasaray, la gara sarà visibile su Amazon Prime Video

La sfida tra Juventus e Galatasaray in programma mercoledì 25 febbraio, sarà visibile su Amazon Prime Video.

La Juventus, con un comunicato pubblicato sul proprio sito ufficiale, ha comunicato come e dove sarà sarà possibile la gara di ritorno contro il Galatasaray:

“Dopo la trasferta in Turchia della scorsa settimana, il match di ritorno dei playoff di UEFA Champions League contro il Galatasaray la Juventus di Luciano Spalletti lo disputerà tra le mura amiche dell’Allianz Stadium: appuntamento fissato per mercoledì 25 febbraio2026, alle ore 21:00”.

PLAYOFF UCL | DOVE VEDERE JUVENTUS-GALATASARAY

La sfida tra le due squadre sarà visibile in diretta su Amazon Prime Video.