Juventus-Frosinone – La moviola: Rapuano senza sbavature

Nonostante la concitazione di un match che ha regalato ben cinque gol, non ci sarebbe molto da segnalare. Tutte le decisioni intraprese da Rapuano sono parse adeguate, così come il tenore di gara. Anche la scelta sui cartellini è parsa sempre corretta. Dunque, un giudizio molto positivo per l'operato dell'arbitro, promosso su tutta la linea.