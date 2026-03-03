Juventus, parla Salvatore Fresi: “La Juve fu uno sbaglio”

In un'intervista al Corriere della Sera, l'ex centrocampista della Juventus Salvatore Fresi ha parlato del suo passato in bianconero.

Ai microfoni del Corriere della Sera, Salvatore Fresi ha parlato della sua carriera. In Italia ha girato tante squadre: per Salernitana, Inter, Napoli, Bologna, per poi arrivare alla Juventus. Parlando della sua carriera si è detto soddisfatto, anche se riconosce di avere qualche rimpianto e di aver fatto qualche errore. Tra questi, il suo arrivo alla Juventus nel 2002, con cui ha giocato solo 9 partite e segnato un gol in due stagioni. Nel 2004 venne ceduto in prestito al Perugia e poi venduto a titolo definitivo nel 2005 al Catania. Difatti, a seguito della sua esperienza a Torino, non è mai tornato ai livelli alti a cui aveva abituato da più giovane.

Sulla sua parentesi juventina, ha dichiarato: “Quella con la Juve è stata un’esperienza altalenante – confessa – Ero in scadenza, mi hanno preso per completare la rosa. Una domenica facevo gol e quella successiva ero in tribuna. Dovevo restare a Bologna. Col senno di poi, ho sbagliato, ma quando ti chiama la Juventus non ci pensi troppo”.

Da quando ha appeso gli scarpini al chiodo, gestisce un’accademia a Salerno, dove lavora con i ragazzi. Li forma non solo a livello tecnico, ma anche sul piano caratteriale e mentale.