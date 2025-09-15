Juventus, la forza è del collettivo: il dato dei gol segnati che lo dimostra
Stefania Palminteri
15 Settembre, 12:30
Con la vittoria conquistata contro l'Inter, la Juventus conferma ulteriormente il suo momento positivo di inizio di stagione

Prosegue l’ottimo periodo di forma della Juventus di Igor Tudor. Dopo le prime due giornate di questo campionato, che registravano un bilancio positivo di due vittorie arrivate con tre gol fatti e zero subiti, i bianconeri si sono riusciti a imporre anche nel derby d’Italia contro l’Inter, grazie ad un 4-3 che suona come un successo storico.

Al tempo stesso, il momento positivo che stanno vivendo i bianconeri è riscontrabile anche nei numeri e nelle statistiche riguardanti l’andamento realizzativo, precisamente quello legato alla distribuzione dei gol segnati fino a questo punto. In effetti, stando all’attuale periodo, la Juventus fino a questo momento ha trovato la via della rete con sette giocatori diversi; soltanto Vlahovic, in particolare, ha fatto più di un gol (segnandone due). Un dato che evidenzia, quindi, la forza collettiva della Juventus allenata da Tudor, una squadra che sotto porta riesce a trovare il contributo da parte di diversi giocatori, senza dipendere necessariamente dalle reti di un solo bomber.

