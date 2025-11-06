Juventus, prende forma il nuovo quadro dirigenziale? I dettagli

Nella società bianconera sta prendendo sempre più corpo il nuovo mosaico dirigenziale: di seguito tutti i dettagli

In casa Juventus c’è tanta attesa di assistere al modo con il quale prenderà forma il nuovo quadro dirigenziale del club. Domani sarà il giorno dell’annuncio di Damien Comolli come nuovo amministratore delegato della Juventus, ma questa non sarà l’unica novità dell’assetto societario bianconero.

In primis, è praticamente scontato l’arrivo di Peter Silverstone nell’area commerciale: sarà il Chief Business Officer, non si occuperà dunque di parte sportiva, ma soprattutto della valorizzazione del brand mediante l’esposizione sul mercato. Silverstone prenderà il posto di Francesco Calvo, ex Managing Director Revenue & Institutional Relations, passato pochi mesi fa all’Aston Villa, e sarà operativo a partire dall’inizio del 2026.

Chi sembra ancor più vicino ad approdare alla Continassa è sicuramente Pier Donato Vercellone nella veste di Chief Communication Officer, quindi da numero uno della comunicazione bianconera. Dopo cinque anni vissuti al Milan (in particolare da settembre 2020 al marzo 2025), Vercellone sarà ufficializzato già nelle prossime ore e si insedierà nel nuovo ufficio a partire dal mese di dicembre: alla Juventus sarà parte determinante delle strategie comunicative del club.