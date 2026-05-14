Ultim'ora: è stato ufficializzato che le partite per le squadre in corsa per un posto in Europa si giocheranno alle 12:00 di domenica 17.
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È arrivato da pochi minuti l'ok da parte della Prefettura di Roma alla proposta della Lega Serie A. Il derby di Roma si giocherà domenica 17 maggio alle 12:00, ponendo fine alle polemiche sulla concomitanza degli Internazionali di tennis, con la probabile finale di Sinner al Foro Italico.
Di conseguenza, anche tutte le altre partita (Como-Parma, Genoa-Milan, Juve-Fiorentina e Pisa-Napoli) si giocheranno allo stesso orario, come previsto da regolamento della Serie A. Calcio d'inizio, dunque, alle 12:00 per questa penultima giornata di Serie A.
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