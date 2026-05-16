Allenamento differenziato alla Continassa

La Juventus prosegue la preparazione in vista della sfida di domenica alle 12 contro la Fiorentina all’Allianz Stadium, appuntamento decisivo nella corsa Champions. I bianconeri, terzi in classifica a quota 68 punti, sanno che con due vittorie nelle ultime due giornate — contro i viola e poi nel derby con il Torino — avrebbero la certezza matematica della qualificazione senza dover dipendere dai risultati altrui. Dalla seduta mattutina di ieri alla Continassa arrivano indicazioni da monitorare: Khephren Thuram, Lloyd Kelly e Pierre Kalulu hanno svolto lavoro differenziato. Una gestione programmata più che un vero allarme, ma sufficiente per tenere alta l’attenzione dello staff tecnico in vista del match.

Le condizioni dei singoli

La situazione che viene filtrata dallo staff medico è rassicurante. Thuram sta convivendo da settimane con piccoli fastidi muscolari e viene gestito con prudenza per evitare ricadute. La sua esclusione dall’undici titolare a Lecce rientra proprio in questa logica conservativa. Kelly e Kalulu, invece, stanno smaltendo affaticamenti che non dovrebbero compromettere la loro disponibilità per domenica. Nel caso in cui Thuram non dovesse essere al meglio, l’alternativa è già pronta: Teun Koopmeiners è pronto a prendere nuovamente il suo posto in mezzo al campo, come già accaduto nell’ultima trasferta. Una soluzione che garantisce equilibrio tattico, anche se con caratteristiche diverse rispetto al francese.

Scelte in vista di una gara decisiva

Luciano Spalletti valuterà fino all’ultimo le condizioni dei tre giocatori prima di sciogliere le riserve sulla formazione. L’obiettivo è arrivare alla sfida con la Fiorentina con il miglior undici possibile, senza correre rischi inutili in un momento così delicato della stagione. La gestione delle energie sarà fondamentale. La Juventus si gioca gran parte del suo futuro europeo in novanta minuti e avere alternative pronte, anche dalla panchina, può fare la differenza. Thuram, Kelly e Kalulu restano sotto osservazione, ma al momento filtra un cauto ottimismo: la sensazione è che possano essere tutti a disposizione, almeno per uno spezzone di gara, in una partita che vale molto più di tre punti.