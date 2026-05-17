Fabio Paratici ha parlato ai microfoni di Sky prima del match tra Juventus e Fiorentina. Qui sotto le sue parole:

“L'accoglienza non è mai scontata. Sono stati 11 anni bellissimi che ho condiviso con tanta gente, non solo dirigenti giocatori e allenatori ma con tutti quelli che lavorano dietro le quinte. Il passato non va mai dimenticato: è la prima volta che torno e concedetemi un po'di emozione. Il Milan? Ho appena preso casa a Firenze, mi volete far cambiare di nuovo casa.

Sono super concentrato sulla Fiorentina e sul lavoro che bisogna fare qui. Gli apprezzamenti fanno sempre piacere. Kean sta recuperando la condizione fisica, poi stiamo lavorando per dare continuità alla Fiorentina e vedremo con quali giocatori farlo".