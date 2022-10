Juve Women-Fiorentina 2-0: il commento di Montemurro e Beerensteyn

La squadra bianconera è tornata al successo, battendo la squadra viola con un gol per tempo. Le parole del mister e dell'attaccante olandese

redazionejuvenews

Dopo il pareggio ottenuto contro le campionesse d'Europa del Lione in Women's Champions League, le Women bianconere sono tornate al successo. La squadra di mister Montemurro ha battuto in casa la Fiorentina per 2-0, grazie alle reti di Beerensteyn e Bonansea. Il prossimo impegno sarà la grande sfida di Supercoppa contro la Roma. Il sito ufficiale della Juventusha raccolto le parole dei protagonisti del successo di oggi.

Il tecnico: "Abbiamo giocato un'ottima partita - l'analisi di Mister Montemurro -. Avevo chiesto alle ragazze precisione nelle ripartenze e nella costruzione e l'abbiamo visto in campo. Siamo sulla strada giusta sotto questo punto di vista, questo livello deve essere la nostra base. Bisogna giocare così, serve la concentrazione per farlo e oggi l'ho visto per larghi tratti della partita. Beerensteyn? Quando entri in questa famiglia diventi uno di noi. Le ragazze sono state brave a starle vicino, lei ha meritato questo gol e mi fa molto piacere vederla festeggiare così. Ora abbiamo un po' di tempo per preparare la finale contro la Roma e arrivare pronti!".

L'autrice del gol del vantaggio: "Era una partita molto importante per noi, volevamo vincere - il pensiero di Beerensteyn -. Abbiamo giocato bene, meritavamo di vincere e avremmo potuto segnare anche più gol. Il gol è stato importante per la squadra, l'ho dedicato a mia mamma perché sono state settimane difficili e ancora oggi non è facile. La Supercoppa? Sarà una finale, vogliamo vincere. Ora recuperiamo un po' perché contro il Lione e anche oggi sono state partite difficili e saremo pronte per la finale".