Juventus, le parole dell’ex Marchionni:”Domani gara fondamentale”

Marco Marchionni doppio ex di Juve e Fiorentina, è intervenuto a Radio Bianconera, dove ha parlato in merito alla gara di domani. Qui sotto le sue dichiarazioni:

Le prossime gare dei bianconeri: ”Tra Fiorentina e Bodo Glimt, dico che i bianconeri devono pensare prima alla gara di domani. La Juventus affronta una squadra in difficoltà che ha appena cambiato l’allenatore. A Firenze questa è una partita molto sentita. La Juve deve dare delle risposte, rispetto al cammino intrapreso. Poi dopo potrà pensare alla gara di Champions. Intanto deve riprendere il giusto passo in campionato”.

Sulla posizione della Fiorentina in classifica: “Non me l’aspettavo, conosco l’ambiente, la passione, gli investimenti. Sicuramente volevano fare un altro campionato ma alla fine è il campo a parlare. Sono sicuro però che con Vanoli in panchina potranno riprendersi. Mi dispiace vederla all’ultimo posto”.

Sulla scelta della Juve di affidarsi a Spalletti Marchionni risponde così: “Il cambiamento fa sempre bene, è stato preso un tecnico importante, con una mentalità vincente ed europea. Questo sicuramente fa pensare che i giocatori possano cambiare in meglio. La scelta di Spalletti è stata fatta per tornare alla serenità, ma la pressione alla Juventus è tanta”.