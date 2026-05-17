Il capitano della Juventus, Manuel Locatelli, ha parlato ai microfoni di Sky. Ha analizzato la partita, commentando anche quale sarà il futuro dei bianconeri, mettendo in discussione anche il futuro dei giocatori stessi. Di seguito le dichiarazioni.

Spalletti ha detto che non può essere una partita a determinare una stagione e sicuramente in questo senso ha ragione, però c'è anche il fatto che ci aspettavamo una Juventus diversa, oggi invece, spiegaci tu, da capitano, da leader, che cosa è successo?

Lui parlava anche delle pressioni che arrivano dall'esterno, cioè questa partita è arrivata con una attesa troppo importante per voi, ha pesato in questo senso?

Vi siete chiesti cos'è che non è riuscita alla Juventus proprio nel finale per poter centrare questo obiettivo?

"È chiaro che poi se non si raggiunge questo obiettivo, è chiaro che da quando è arrivato il mister credo ci sia stato un miglioramento dal punto di vista del gioco, dal punto di vista tattico, però è chiaro che"."Sì, io dico sempre che quando si gioca qua c'è questo tipo di pressione, però evidentemente non siamo riusciti a sopperirla, a superarla, perché poi, e oggi si è visto che abbiamo fatto questo tipo di partita, quindi sicuramente non siamo riusciti a superare questa pressione"."No, ma credo che alla base per giocare qui sia proprio. È chiaro che è una cosa su cui bisogna lavorare, su cui bisogna cercare di migliorare, perché poi, come ti ho detto,, che secondo me è stata evidente, ma se poi non porta il risultato che tutti volevamo, è difficile commentarlo. Quindi,. Quella contro il Verona poteva essere una partita decisiva, ma anche oggi dipendeva tutto da noi, quindi guardare indietro non conta, ti ripeto,. È chiaro che la situazione è brutta, oggi abbiamo fatto una partita bruttissima".