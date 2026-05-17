Al termine della partita, Manuel Locatelli è intervenuto ai microfoni di Sky per commentare la sconfitta contro la Fiorentina.
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Il capitano della Juventus, Manuel Locatelli, ha parlato ai microfoni di Sky. Ha analizzato la partita, commentando anche quale sarà il futuro dei bianconeri, mettendo in discussione anche il futuro dei giocatori stessi. Di seguito le dichiarazioni.
Spalletti ha detto che non può essere una partita a determinare una stagione e sicuramente in questo senso ha ragione, però c'è anche il fatto che ci aspettavamo una Juventus diversa, oggi invece, spiegaci tu, da capitano, da leader, che cosa è successo?"È chiaro che poi se non si raggiunge questo obiettivo diventa difficile avere anche un'analisi positiva per quanto riguarda la stagione, è chiaro che da quando è arrivato il mister credo ci sia stato un miglioramento dal punto di vista del gioco, dal punto di vista tattico, però è chiaro che se poi non porta all'obiettivo bisognerà fare ogni tipo di valutazione su di noi in primis".
Lui parlava anche delle pressioni che arrivano dall'esterno, cioè questa partita è arrivata con una attesa troppo importante per voi, ha pesato in questo senso?"Sì, io dico sempre che quando si gioca qua c'è questo tipo di pressione, però evidentemente non siamo riusciti a sopperirla, a superarla, perché poi se facciamo prestazioni di questo tipo questa è la realtà, e alla fine io dico sempre che quello che conta è il campo, e oggi si è visto che abbiamo fatto questo tipo di partita, quindi sicuramente non siamo riusciti a superare questa pressione".
Vi siete chiesti cos'è che non è riuscita alla Juventus proprio nel finale per poter centrare questo obiettivo?"No, ma credo che alla base per giocare qui sia proprio il discorso della personalità che poi è il discorso legato a saper gestire la pressione. È chiaro che è una cosa su cui bisogna lavorare, su cui bisogna cercare di migliorare, perché poi, come ti ho detto, è difficile riconoscere questo tipo di crescita che c'è stata, che secondo me è stata evidente, ma se poi non porta il risultato che tutti volevamo, è difficile commentarlo. Quindi, questa personalità qua è una cosa che ci manca, che ci è mancata tante volte. Quella contro il Verona poteva essere una partita decisiva, ma anche oggi dipendeva tutto da noi, quindi guardare indietro non conta, ti ripeto, siamo delusissimi, amareggiati, è difficile trovare le parole per dire come ci sentiamo in questo momento qua. È chiaro che la situazione è brutta, oggi abbiamo fatto una partita bruttissima".
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