Le scelte dei due allenatori in vista della sfida in programma alle ore 12:00. Mister Spalletti conferma Vlahovic in attacco.
Manca meno di un’ora alla gara dell’Allianz Stadium tra la Juventus e la Fiorentina. Bianconeri chiamati ad ottenere i tre punti per mantenere il vantaggio sulle inseguitrici e restare all’interno della zona Champions. Di seguito le scelte dei due allenatori:
Juventus (4-2-3-1): Di Gregorio; Kalulu, Bremer, Kelly, Cambiaso; Locatelli, Koopmeiners; Conceicao, McKennie, Yildiz; Vlahovic. All. Spalletti. A disp. Perin, Pinsoglio, Holm, Gatti, Zhegrova, Boga, Milik, Adzic, Kostic, Thuram, Openda, Miretti, David, Cabal
Fiorentina (4-3-3): De Gea; Dodò, Pongracic, Ranieri, Gosens; Ndour, Fagioli, Brescianini; Parisi, Piccoli, Solomon. All. Vanoli. A disp. Lezzerini, Christensen, Rugani, Mandragora, Gudmundsson, Comuzzo, Harrison, Fazzini, Fortini, Braschi, Luis Balbo, Fabbian
© RIPRODUZIONE RISERVATA