La direzione arbitrale di Massa e Chiffi

La Juventus ha ospitato la Fiorentina all’Allianz Stadium per questo 37° turno di campionato, in una sfida decisiva per la corsa alla qualificazione alla prossima Champions League. La squadra di Luciano Spalletti non è riuscita a fare risultato pieno per restare agganciata alle posizioni di vertice. Un risultato ancora più amaro, visto che i viola arrivavano senza particolari pressioni di classifica ma con il solo obiettivo di chiudere bene la stagione. La direzione del match è stata affidata all’arbitro Davide Massa della sezione di Imperia, coadiuvato dagli assistenti Melli e Alassio. Il quarto ufficiale è stato Marinelli, mentre al VAR opera Chiffi con l’ausilio di Meraviglia come AVAR. Una squadra arbitrale che è stata chiamata a gestire una sfida piena di tensione, vista anche la storia che lega questi due club. Una rivalità sentita, che si è percepita anche in mezzo al campo. Massa al fischietto e Chiffi alla sala VAR, hanno lasciato qualche dubbio, soprattutto su un gol annullato alla Juventus.

Il gol annullato a McKennie

Nel corso del primo tempo la gara si mantiene equilibrata, ma nella ripresa arrivano gli episodi chiave. Al 61’ la Juventus trova il gol del possibile pareggio con un colpo di testa di McKennie, sugli sviluppi di un’azione costruita dalla fascia. Lo Stadium esplode, ma la gioia dura pochi secondi. Dopo un rapido confronto tra arbitro e assistente, la rete viene annullata per un fallo in attacco: McKennie avrebbe spinto alle spalle Gosens, impegnato nella marcatura, rendendo irregolare il contatto che ha portato al gol. Una decisione immediata che spegne l’entusiasmo bianconero e lascia il risultato invariato. I tifosi, al termine della partita, si sono lamentati del perché l'arbitro non sia stato richiamato per un On Field Review, alimentando i dubbi anche dei giocatori bianconeri.

Il gol di Vlahovic e l’intervento del VAR

Al 70’ arriva un nuovo episodio destinato a cambiare il ritmo della partita. La Juventus trova nuovamente la via del gol con Vlahovic, bravo a ribadire in rete da pochi passi dopo un’azione sviluppata al limite dell’area. Anche in questo caso però la rete viene annullata. Il direttore di gara Massa si affida al VAR, che conferma la posizione di fuorigioco dell’attaccante bianconero al momento del tiro di Zhegrova, trasformato poi in assist. La rete non è quindi valida e il punteggio resta favorevole alla Fiorentina, con la Juventus costretta a inseguire tra proteste e tensione crescente in campo. Al contrario del precedente, questo è non si può contestare. Con il fuorigioco semi-automatico, queste situazioni diventano oggettive.