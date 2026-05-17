Intervistato da Sky Sport Giorgio Chiellini, ha parlato a pochi minuti dall'inizio del match casalingo contro la Fiorentina. Qui sotto le sue dichiarazioni:

"È una partita importante. Giochiamo in casa, siamo pronti a farla nel migliore dei modi. Ci sono pochi calcoli da fare, dobbiamo vincere questa partita".

IL PROBLEMA DEL CALENDARIO: “Chiaro che tutti preferiscono giocare la sera. Sono state settimane particolari, sono stati commessi degli errori. Credo che si debba andare oltre, per fortuna il clima non è così caldo. Le condizioni sono le stesse per tutti. È importante vincere la partita e preparare al meglio questi ultimi sette giorni che ci portano da qui a domenica prossima dove ci giocheremo un obiettivo importante".

GARA FONDAMENTALE PER LA CHAMPIONS: "Se ci siamo ritrovati a una giornata dalla fine in cinque squadre in così pochi punti, vuol dire che le altre squadre come noi hanno faticato a dare continuità ai risultati. Chiaro che se non chiudi le partite poi rimangono sempre aperte. Nel calcio moderno la differenza tra le prime e le ultime non è così abissale. Lo abbiamo visto con il Verona: è già retrocesso ma ha dato filo da torcere a Como, Juventus e Milan. Aree di miglioramento ci sono per tutti. Una partita come oggi sarebbe importante riuscire a non portarsela fino al 90', perché poi se a rischio con un calcio piazzato o un tiro da fuori che comprometterebbe il lavoro fatto”.