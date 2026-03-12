Juventus, fiocco azzurro in casa Zhegrova: è diventato papà!

Il giocatore kosovaro è diventato da pochi minuti papà. È nato oggi il primogenito del giocatore juventino.

12 Marzo 2026, una data indimenticabile per Edon Zhegrova. Insieme alla sua compagna Elsa, la cui relazione dura da più di sei anni, ha annunciato sui propri profili social la nascita di Mars, loro figlio. La notizia si è diffusa velocemente, e anche la Juventus si è congratulata con il proprio giocatore. “Congratulations to Edon Zhegrova on the birth of his first child, Mars!”, si legge sul profilo X del club bianconero. Una ventata di gioia alla Continassa e per il centrocampista ex Lille, che adesso vuole segnare il suo primo gol con la sua nuova maglia.

Un gol che avrebbe sicuramente una dedica speciale.