Juventus, i fan club bianconeri in America: il comunicato

La Juventus, con un comunicato sul proprio sito, ha ripercorso il legame tra l'America e il tifo per i bianconeri.

redazionejuvenews

La Juventus, dal 20 luglio, partirà in America per la tournée con Chivas, Real Madrid e Barcellona. Il sito della Vecchia Signora ha analizzato il legame tra il paese a stelle e strisce e i tifosi di Madama. Ecco la nota: "Tifare la Juve nel mondo facendo sentire il proprio sostegno, anche a migliaia di chilometri di distanza. Questa è l’essenza degli Juventus Official Fan Club (JOFC) e oggi faremo insieme un viaggio oltreoceano per conoscerli meglio insieme. Partiamo da un dato semplice, ma molto eloquente: attualmente negli Stati Uniti sono 12 i JOFC, 15 tenendo in considerazione tutto il Nord America. Lo stato che ne conta di più è la California (4): 2 a Los Angeles, 1 a San Diego e 1 nella Silicon Valley. Da segnalare, quest’anno, la nascita del nuovo JOFC di Dallas i cui soci avranno subito l’opportunità di incontrare la squadra proprio grazie al Summer Tour di quest’anno. Per la partita conclusiva, che si disputerà a Los Angeles, contro il Real Madrid (30/07) sarà presente una vasta delegazione di JOFC di tutto il Nord America, con soci provenienti anche da Toronto e Vancouver. Quest’anno, insomma, i Fan Club della West Coast torneranno finalmente protagonisti dopo il Trophy Tour 2018 in cui le Legends bianconere Ravanelli e Camoranesi avevano fatto visita ai JOFC di Vancouver e Silicon Valley. Estate 2018.

Da Toronto a Vancouver, dalla Silicon Valley a Miami, Ravanelli e Camoranesi hanno incontrato i tifosi bianconeri nordamericani per celebrare l'incredibile stagione 2017/2018, in un'esperienza unica targata Juventus. Il Tour è stata l'occasione perfetta, dunque, per riabbracciare gli storici Official Fan Club di Toronto e Silicon Valley, ma anche per visitare quelli più recenti di Vancouver e Miami, quest'ultimo inaugurato proprio durante la serata con le leggende juventine. La famiglia degli Official Fan Club in Nord America si è allargata anche con l'apertura di quelli di New York e Empire State, a conferma della continua espansione del tifo bianconero nel territorio, per arrivare come detto sopra a 15 Fan Club.

Una nota a margine meritano anche le Academies bianconere in giro per il mondo. Da un esordio a una grande famiglia che cresce: quella di Saint Luis è stata, infatti, la decima Juventus Academy in Nord America, la prima nella zona del Mid-West. E recentemente la festa delle Academies d’oltreoceano l’abbiamo vissuta da vicinissimo, all’Allianz Stadium. Entrare a fare parte della grande famiglia dei JOFC è facile. C’è ancora tempo per aprire nuovi JOFC (fino al 30/11/2022), mentre per trovare il Fan Club più vicino a te e iscriverti basterà cliccare qui".