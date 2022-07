Novellino sullo Scudetto: “Sarà una bella lotta tra Juventus, Inter e Milan”

Walter Novellino, allenatore, ha analizzato il calciomercato della Juventus, parlando anche di Pogba, Di Maria e de Ligt.

redazionejuvenews

Walter Novellino, ex allenatore della Sampdoria, ha rilasciato delle dichiarazioni a Juventusnews24, parlando del club bianconero. Ecco le sue parole: "Credo che sarà una bella lotta tra Inter, Juventus e Milan. Però la Juve con Di Maria, Pogba, Chiesa, Vlahovic è tanta roba. Sono i nomi che poi piacciono ad Allegri, giocatori che saltano l’uomo e creano superiorità numerica senza tanti fronzoli. Sono convinto che la Juventus può sbagliare un anno, ma il secondo anno non lo sbaglia. Sicuramente a centrocampo qualcos’altro serve. Pogba è tanta roba, ma da solo non basta. Anche se sono giocatori questi che hanno una forza impressionante. Però credo che la Juventus qualcosa farà ancora, anche centralmente, Max non è stupido".

Sulla difesa, acquisti e cessioni: "De Ligt è un giocatore straordinario, però è chiaro che con le cifre che circolano non è che un club non può non vedere o non sentire. Ma è un giocatore che a me piace, è cattivo e determinante, è una forza della natura. 100 milioni? Lo venderei a una cifra alta perché è straordinario. Penso che dobbiamo tornare noi allenatori a lavorare sui giocatori italiani. La Juve ha Gatti: Max ci punterà e lavorerà su di lui. L’erede di de Ligt la Juventus ce l’ha in casa. Fagioli a centrocampo? A me non dispiace, è chiaro che la Juve ha anche bisogno dell’inserimento di alcuni giovani".

Su Zaniolo: "E' una potenza, si è rotto due volte il crociato, ma ha una forza enorme. Poi è un giocatore che salta l’uomo. Perché facciamo tante chiacchiere ma ci vogliono giocatori che saltano l’uomo. Zaniolo è uno importante, che ha qualità nell’uno contro uno e nella corsa, è impressionante. Si deve puntare anche a costruire, non solo sull’immediato. Dybala? La piazza in cui secondo me potrebbe far bene è al Milan, che sembra però voler puntare su altri profili. All’Inter non lo vedrei, perché con Lautaro e Lukaku lo vedo un po’ sacrificato. C’è anche la Roma. Dybala è un giocatore che ha grandi qualità, solo le esigenze societarie hanno costretto la Juventus a perderlo".