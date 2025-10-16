Juventus, l’ex Paratici: “Tottenham? Sono felice di tornare in un club che amo”

Le parole dell'ex direttore sportivo bianconero sul suo ritorno al Tottenham dopo aver scontato la squalifica sportiva internazionale

Trenta mesi dopo, Fabio Paratici ritorna in pista. Dopo aver scontato la squalifica sportiva internazionale (legata, in particolare al caso plusvalenze che ha coinvolto la Juventus nel 2023) l’ex direttore sportivo bianconero ripartirà là dove aveva lasciato, vale a dire dal Tottenham.

Di seguito le sue dichiarazioni con cui poter esprimere il suo ritorno in Premier League: “Sono felice di tornare in un club che amo. Ho lavorato con Johan, Vinai e Thomas come consulente per diversi mesi e ora non vedo l’ora di tornare a Londra e unirmi al team a tempo pieno. Sono convinto che lavorando in collaborazione con Johan potremo costruire un futuro speciale per il Club e i nostri tifosi”.