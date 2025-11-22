Juventus, l’ex Allegri: “Marotta? Con lui ci siamo tolti grandi soddisfazioni”

Le parole di Max Allegri durante la conferenza stampa di presentazione del derby di Milano: il suo pensiero sui suoi anni in bianconero

Nel corso della conferenza stampa di presentazione del derby di Milano, previsto domani alle ore 20:45, Massimiliano Allegri ha parlato anche degli anni vissuti alla Juventus insieme a Giuseppe Marotta. Le parole dell’allenatore rossonero sui suoi anni in bianconero:

Sei mai stato vicino all’Inter? Com’è il tuo rapporto con Marotta?

“Lo sanno tutti, c’è stato l’anno in cui sono tornato alla Juventus che in una notte ho dovuto prendere una decisione: andare alla Juve, andare all’Inter o andare al Real. Con il presidente Marotta ci siamo tolti grandi soddisfazioni, sta facendo un gran lavoro all’Inter. Per vincere le partite bisogna essere pragmatici e concreti”.