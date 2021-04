Pirlo: “Se giochiamo con questa voglia non avremo problemi a qualificarci”

L'allenatore della Juve ha parlato al termine del match

redazionejuvenews

Si è da poco conclusa la sfida di Bergamo tra Atalanta e Juventus, terminata con la vittoria della Dea per 1-0. Gli undici di Gasperini trovano la rete della vittoria a 4 minuti dal termine grazie al subentrato Malinovsky che, grazie ad una conclusione deviata da Alex Sandro, riesce a battere l'incolpevole Szczesny. L'allenatore della Juve Andrea Pirlo, l'ha analizzata cosi al termine del match grazie a delle dichiarazioni rilasciate ai microfoni di Sky Sport.

SULLA GARA - "Abbiamo fatto la partita che dovevamo fare poi un episodio a loro favore gli ha dato la vittoria. Dispiace perche potevamo portare a casa almeno un punto. abbiamo visto durante tutta la stagione che non abbiamo affrontato tutte le gare con la stessa motivazione e aggressività, quando le fai in questa maniera diventa piu facile perche in campo c'è tutta un'altra squadra. Sapevamo che sarebbe stata una partita del genere perche loro riportano a fare questa partita, con duelli uno contro uno a tutto campo. Abbiamo tenuto bene il possesso in molti frangenti, però quando giochi contro l'Atalanta capita che riportino a fare una partita diversa rispetto alle altre ed è quello che poi è accaduto.

SU RONALDO - "Ronaldo non ha fatto per caso 25 gol in stagione. Sappiamo che è il nostro finalizzatole e anche nella gara di andata aveva fatto bene, si adatta a questo epartite perche è un campione poi quando ti manca lui puoi finalizzare di meno. Oggi abbiamo avuto le nostre occasioni ma non le abbiamo sfruttate.

SU DYBALA - "Dybala ha fatto un'ottima gara, non giocava da tantissimo tempo e non poteva reggere per 90 minuti però per quello che ha giocato lo ha fatto bene. Quelli che oggi erano a disposizione erano quelli che stavano meglio chi non c'era è perche non poteva".

SULLA LOTTA CHAMPIONS - " Noi dobbiamo pensare a noi stessi e sappiamo che dobbiamo giocare ancora 7 partite. Se giochiamo con questo spirito e con questa voglia, sono convinto che non ci sarà alcun problema per il proseguo del campionato e per arrivare in Champions".