Juventus, ennesima tegola per Pirlo: de Ligt in dubbio per Lazio e Porto

Ennesimo infortunio in casa Juventus, con de Ligt che si è fermato durante il riscaldamento di ieri sera: le sue condizioni

redazionejuvenews

Archiviato il rotondo successo ottenuto nella serata di ieri contro lo Spezia, la Juventus fa la conta degli infortunati in vista dei prossimi incontri casalinghi contro la Lazio sabato e contro il Porto mercoledì. Due partite decisive che molto probabilmente indirizzeranno una fin qui tormentata stagione bianconera. Nonostante le parole di Morata dette al termine dell'anticipo del turno infrasettimanale, il discorso scudetto rimane molto complicato per la VecchiaSignora, che ha perso troppi punti per strada ed ora si trova a -7 dalla vetta della classifica occupata dall'Inter, tenendo conto che i nerazzurri questa sera giocheranno a Parma e che i campioni d'Italia hanno una partita da recuperare contro il Napoli. Ancora non compromessa la questione legata alla qualificazione ai quarti di finale di ChampionsLeague, con il gol del 2-1 di Federico Chiesa nel match di andata al DoDragao che funge un po' da ancora di salvezza per la Juventus.

In vista dei prossimi impegni, Andrea Pirlo spera di recuperare almeno un paio di elementi che potrebbero risultare decisivi per le sorti della stagione dei torinesi. Dalla Continassa filtrerebbe qualche speranza di riavere a disposizione per il match contro la Lazio almeno Juan Cuadrado, uscito malconcio dalla gara di Napoli di un paio di settimane fa. Restano in dubbio Bonucci e Chiellini, entrambi alle prese con guai muscolari e McKennie, che ieri è uscito claudicante dal campo al 61'. Ancora una volta, non sarà a disposizione Paulo Dybala, dato il suo persistente dolore al ginocchio ed Arthur, che sta proseguendo la sua cura per ridurre la calcificazione al ginocchio. Il brasiliano, però, avrebbe qualche chance di andare in panchina nella sfida di mercoledì sera contro il Porto, in quanto il suo recupero starebbe procedendo bene.

Tuttavia, va ad aggiungersi alle preoccupazioni di Andrea Pirlo anche l'infortunio di Matthijs deLigt accusato durante la fase di riscaldamento antecedente la partita contro lo Spezia. Al termine dell'incontro, il Maestro ha dichiarato che il forte difensore olandese avrebbe avvertito un indurimento al polpaccio come conseguenza di una botta accusata nello scorso turno di campionato a Verona. Nella mattinata odierna, l'ex Ajax si è recato presso il J Medical per degli accertamenti, il cui esito verrà comunicato nelle prossime ore. Resta comunque in forte dubbio per il doppio scontro ravvicinato con Lazio e Porto. Una brutta tegola per la retroguardia della Juventus, che potrebbe essere costretta a rinunciare anche al forte difensore olandese.