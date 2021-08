Ronaldo è un giocatore dello United! Il portoghese saluta la Juventus

Cristiano Ronaldo è un nuovo giocatore del Manchester United. Il portoghese saluta la Juventus e si trasferisce in Inghilterra.

redazionejuvenews

Ieri Cristiano Ronaldo ha lasciato la Juventus. Il portoghese sembrava destinato ad andare al City di Guardiola, ma nel pomeriggio lo United si è inserito nella trattativa battendo la concorrenza. Ronaldo ha firmato un biennale da 29 milioni di euro all'anno, mentre ai bianconeri andranno poco meno di 25 milioni, 15 di parte fissa più 8 di bonus. Ecco il comunicato del club inglese: "Il Manchester United è lieto di confermare che il club ha raggiunto un accordo con la Juventus per il trasferimento di Cristiano Ronaldo, previo accordo di condizioni personali, visto e visite mediche. Nel suo primo periodo per il Manchester United, ha segnato 118 gol in 292 partite. Tutti al club non vedono l'ora di dare il benvenuto a Cristiano a Manchester".

CR7 ha poi voluto salutare tutta la Juventus: "Oggi lascio un club fantastico, il più grande d’Italia e sicuramente uno dei più grandi di tutta Europa. Ho dato il mio cuore e la mia anima per la Juventus e amerò sempre la città di Torino fino ai miei ultimi giorni. I “tiffosi bianconeri” mi hanno sempre rispettato e ho cercato di ricambiare quel rispetto lottando per loro in ogni partita, in ogni stagione, in ogni competizione. Alla fine, possiamo tutti guardare indietro e realizzare che abbiamo ottenuto grandi cose, non tutto quello che volevamo, ma comunque abbiamo scritto una bella storia insieme. “Juve, storia di un grande amore Bianco che abbraccia il nero Coro che si alza davvero Juve per sempre sarà…”. Sarò sempre uno di voi. Ora fate parte della mia storia, come sento di essere parte della vostra. Italia, Juve, Torino, tiffosi bianconeri, sarete sempre nel mio cuore".

Ora la Juventus dovrà andare alla ricerca di un suo sostituto. Tanti i nomi presi in considerazioni, ma il tempo stringe. Per il momento Massimiliano Allegri dovrà puntare sui giocatori già presenti in rosa, in attesa di possibili rinforzi dal mercato.