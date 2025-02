Juventus-Empoli, Locatelli: “Dobbiamo tornare a essere umili”

Intervistato nel pre partita dell'incontro di Serie A contro l'Empoli, ha parlato il centrocampista e capitano della Juve, Manuel Locatelli

Intervenuto ai microfoni di DAZN nel pre partita del match di Serie A contro l’Empoli, ha parlato il centrocampista della Juventus, Manuel Locatelli. Di seguito le sue risposte alle domande.

Da cosa si è ripartiti dopo la sconfitta in Champions per arrivare a questa partita?

“Non è un momento semplice, ma è in partite come queste che si vedono gli uomini. Al di là di come giochiamo bisogna portare a casa la partita. Serve un cambiamento dal punto di vista dell’atteggiamento. Serve tornare umili, correre, attaccare l’uomo ed essere convinti in tutto quello che facciamo. Questo è quello che conta oggi”.

Cosa ti chiede il mister da capitano?

“Qui ci sono stati grandi leader da esempio: sono quelli riconosciuti dal gruppo. Noi che siamo qui da più tempo dobbiamo portare l’esperienza a un gruppo che, è da sottolineare, è davvero giovane. Bisogna portare il lavoro quotidiano, dando l’esempio tutti i giorni, dando il massimo. Questo è quello che dobbiamo fare”.

Questa Juve è perfettamente calata nelle idee di Thiago Motta?

“E’ chiaro che siamo in una fase di ricostruzione. E’ un percorso che stiamo facendo, anche se sappiamo che qui non c’è tempo. Lo dobbiamo fare nel più breve tempo possibile, riportando entusiasmo nella gente. Dipende solo da noi e da quello che facciamo in campo”,