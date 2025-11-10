Juve, le parole di John Elkann: Spalletti deve portare la Juventus a vincere”

John Elkann è intervenuto ai microfoni dove ha parlato anche della Juve. Dal bisogno di tornare a vincere a possibili nuove collaborazioni.

A margine della presentazione della partnership del gruppo auto Stellantis con Milano Cortina, ha parlato John Elkann. Quest’ultimo ha toccato diversi temi, dalla Ferrari ai prossimi Giochi Olimpici del 2026, fino ad arrivare alla Juventus. Le sue parole:

Sul nuovo allenatore

“Oggi è importante che la Juventus vinca e un allenatore come Spalletti, con la sua esperienza, deve portarla a vincere. Che è quello che tutti i tifosi si aspettano”.

Il merito alla questione Tether

Sul futuro della società, Elkann ha poi aperto a possibili nuove collaborazioni, come avvenuto nei mesi scorsi con Tether.

”Il rapporto della mia famiglia con la Juventus è il più duraturo che esiste nel mondo. Il nostro rapporto con la Juve è determinante, nasce dal mio bisnonno. La mia generazione con Andrea Agnelli ha dato tanto, gli sono riconoscente e anche le nuove generazioni sono molto coinvolte. Il nostro rapporto è inossidabile, se uno pensa al 2006 è uno dei più difficili, ma ne siamo usciti più forti.



Noi siamo aperti a chiunque è interessato alla Juventus, l’importante è che il nostro rapporto non venga mai messo in discussione”.