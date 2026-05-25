La Juventus sceglie la stabilità

Nonostante una stagione al di sotto delle aspettative, la Juventus sembra orientata a proseguire nel segno della continuità. Le recenti indiscrezioni avevano alimentato ipotesi di profondi cambiamenti a livello dirigenziale e tecnico, ma le ultime informazioni raccontano uno scenario differente. La proprietà guidata da John Elkann sarebbe infatti intenzionata a confermare l'attuale struttura del club, evitando rivoluzioni che potrebbero compromettere il percorso avviato negli ultimi mesi. Una scelta che nasce dalla volontà di dare tempo al progetto di consolidarsi e di esprimere pienamente il proprio potenziale. L'obiettivo è quello di costruire una base solida sulla quale programmare il futuro, senza farsi condizionare esclusivamente dai risultati di una stagione complicata. La convinzione della società è che la stabilità possa rappresentare un valore aggiunto per favorire la crescita della squadra.

Fiducia totale in Spalletti

Tra le figure che escono rafforzate da questa strategia c'è Luciano Spalletti. L'allenatore continua a godere della fiducia della proprietà e della dirigenza, che lo considerano il punto di riferimento tecnico del progetto bianconero. La sua permanenza non sarebbe mai stata realmente in discussione. Fin dal suo arrivo, il tecnico toscano ha ricevuto sostegno costante da parte della società, convinta che il lavoro svolto possa portare benefici concreti nel medio e lungo periodo. Anche lo stesso Spalletti avrebbe manifestato con chiarezza la volontà di proseguire la propria esperienza a Torino. Un'intenzione accolta positivamente dai vertici del club, che vedono nell'allenatore la figura ideale per guidare la squadra verso una nuova fase di crescita. La prossima stagione sarà quindi fondamentale per valutare i progressi del progetto tecnico e verificare la capacità della squadra di tornare competitiva ai massimi livelli.

Comolli verso la conferma

Parallelamente prende forma anche il futuro di Damien Comolli. L'amministratore delegato francese sarebbe orientato a proseguire il proprio lavoro all'interno della società e non starebbe prendendo in considerazione l'ipotesi di lasciare l'incarico. La sua permanenza è considerata un elemento importante per garantire continuità alla gestione del club. Molto dipenderà anche dalla qualità del rapporto con Spalletti, ritenuto centrale per il corretto funzionamento dell'intera struttura sportiva. La società punta infatti a rafforzare la collaborazione tra area tecnica e dirigenziale, creando una sintonia capace di favorire decisioni rapide ed efficaci sia sul mercato sia nella gestione quotidiana della squadra. La fiducia concessa dalla proprietà non rappresenta però una garanzia senza condizioni. Elkann e il club si aspettano una netta crescita già dal prossimo campionato. La continuità sarà accompagnata da aspettative elevate e dall'obbligo di riportare la Juventus nelle posizioni che la sua storia e i suoi tifosi ritengono naturali. I risultati dovranno arrivare, perché il tempo delle valutazioni è terminato e quello delle risposte sul campo sta per iniziare.