Juventus, ecco il rinnovo di Spalletti! Domani l’ufficialità?

Allontanati ogni tipo di malumori: Luciano Spalletti ha firmato il suo rinnovo con la Juventus che lo legherà al club fino al 2028

La Juventus ha deciso di proseguire con convinzione il proprio percorso tecnico affidandosi ancora a Luciano Spalletti. Secondo quanto riportato da Tuttosport, l’allenatore ha firmato il rinnovo di contratto fino al 2028, con un accordo da circa 6 milioni di euro a stagione. L’annuncio ufficiale è atteso nelle prossime ore, ma il segnale politico e sportivo è già chiarissimo: la società bianconera vuole continuità, stabilità e una guida forte per accompagnare la ricostruzione tecnica avviata negli ultimi mesi. La scelta di blindare Spalletti rappresenta molto più di un semplice rinnovo contrattuale, ma un’investitura piena sul progetto che il tecnico di Certaldo ha iniziato a costruire alla Continassa.

Rinnovo anche senza Champions

Il dato più significativo di questo rinnovo è che arriva senza la certezza della qualificazione alla prossima Champions League. La Juventus, attualmente quinta in classifica, è ancora in piena corsa ma non ha garanzie matematiche. Nonostante questo, il club ha deciso di andare avanti con Spalletti a prescindere dal risultato finale. Una scelta che riflette anche la linea espressa da John Elkann nella lettera agli azionisti di Exor, dove si sottolineava la volontà di dare continuità al progetto tecnico. La dirigenza considera il lavoro dell’allenatore come il pilastro su cui costruire il futuro, indipendentemente dagli introiti europei.

Sinergia totale su mercato e progetto tecnico

Se la firma è arrivata, significa che tra Spalletti e la dirigenza è stata trovata un’intesa totale sulle strategie di mercato. Il tecnico ha chiesto un salto di qualità in termini di esperienza, personalità e abitudine a vincere. La Juventus si è già mossa in questa direzione sondando profili di altissimo livello internazionale come Alisson, Robert Lewandowski, Bernardo Silva e Leon Goretzka. Nomi che raccontano l’ambizione del club di alzare immediatamente il livello della rosa e affiancare ai giovani già presenti elementi di comprovata affidabilità internazionale.