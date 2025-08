Juventus e Milan pensano allo scambio Vlahovic-Thiaw

Le due squadre stanno cercando di imbastire uno scambio tra i due calciatori che farebbe felici entrambe le società

La Juventus continua a preparare la prossima stagione in Germania, dove si sta allenando al quartier generale dell’adidas. Tudor è partito insieme alla rosa al completo, per valutare tutti i giocatori e per non precludere il posto a nessuno. In questo senso la società sta lavorando sul mercato per migliorare la squadra, con Comolli che sta cercando di imbastire uno scambio con il Milan.

Scambio di esuberi

Se le vie del mercato sono infinite, questa specifica sta portando i bianconeri ed i rossoneri a ragionare su uno scambio tra l’attaccante serbo Dusan Vlahovic e Thiaw. Comolli ha detto nei giorni scorsi che il serbo lascerà Torino solo dietro un’offerta congrua, e in questo senso sta imbastendo con il Milan un possibile scambio: la Juve vorrebbe 20/25 milioni di euro, con il Milan che al momento non sembra disposto ad andare oltre ai 15, per cui le due società starebbero ragionando su uno scambio con Thiaw, anche se la trattativa sembrerebbe un po’ forzata.