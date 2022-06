Juventus, Dybala si allena insieme a Pogba in vacanza

Paulo Dybala, attaccante della Juventus, ha postato una foto su Instagram mentre si allena con Paul Pogba a Miami.

redazionejuvenews

Negli ultimi minuti sta girando una foto su Instagram postata da Dybala che ritrae Paul Pogbae l'argentino mentre si allenano insieme in vacanza a Miami. I due calciatori, dopo il periodo passato insieme alla Juventus, sono rimasti in ottimi rapporti, e di tanto in tanto il Polpo e la Joya trovano il tempo per incontrarsi. Ironia della sorte, l'ex Palermo, in scadenza di contratto, andrà via, probabilmente all'Inter, mentre Pogba, anche lui svincolato dopo l'esperienza a Manchester United, tornerà a Torino.

Infatti, dopo l'incontro di oggi tra Rafaela Pimenta e la dirigenza bianconera, anche gli ultimi dettagli sono stati ultimati, quindi per il ritorno di Pogba alla Juventus è solo questione di tempo. Evoluzione della trattativa che certifica le parole dell'avvocatessa in un'intervista di qualche settimana fa: "Ritorno alla Juve? Se ne parla tanto. Quale sarebbe il pericolo di un ritorno in una ex squadra? Sono cambiate tante cose, è un altro gruppo, sono passati diversi anni e sarebbe un’altra storia". Il contratto per il centrocampista francese dovrebbe essere un triennale con opzione per il quarto anno a 8 milioni più bonus. L'ufficialità della trattativa dovrebbe esserci a inizio luglio, in concomitanza con il ritiro del club bianconero.

Per quanto riguarda Paulo Dybala, almeno per il momento, l'Inter ha altre priorità, e la trattativa è ferma ad un paio di settimane fa. Beppe Marotta, ad dei nerazzurri, ha però rassicurato tutti: "L'annuncio di Dybala e Lukaku la settimana prossima? Sono dei nostri obiettivi su cui ci siamo buttati a capofitto, ma dobbiamo valutare se c'è la congruità finanziaria. Sono realtà tecniche che ci farebbero comodo, se ce la faremo bene altrimenti ci sposteremo su altri obiettivi. Ma quello che conta è la squadra, non la singola operazione". Per il passaggio della Joya all'Inter mancano soltanto alcuni dettagli, ma la negoziazione è ben avviata.