Juventus-Cesena – Sabato il primo test: occhi puntati su Dybala

Sabato la Juventus di Allegri scenderà in campo per la prima amichevole stagionale, contro il Cesena. Occhi puntati sui giovani e Dybala.

redazionejuvenews

Sabato alle ore 18 allo Juventus Training Center, la nuova Juventusdi Massimiliano Allegri scenderà in campo per la prima amichevole della stagione. Avversario il Cesena, settimo nel Girone B dell'ultima Lega Pro. I bianconeri si stanno allenando già da diversi giorni e affronteranno questo match con le gambe stanche dai carichi di lavoro pesanti, ma con la voglia di cominciare nel migliore dei modi questa stagione. Tante le assenze tra le fila bianconere: Arthur si sta riprendendo dopo l'operazione e tutti i giocatori che hanno superato la fase a gironi con le rispettive nazionali sono ancora in vacanza.

Quella che scenderà in campo contro il Cesena sarà quindi una formazione particolarmente rivisitata, sicuramente non la titolare. Dei big, soltanto Szczezny, Demiral e Dybala saranno presenti. Poi ci sarà tanto spazio per i giocatori di ritorno dai prestiti come Perin, Rugani, Pjaca, Pellegrini e De Sciglio. Test importante per i tanti giovani aggregati in prima squadra: Fagioli, Dragusin, Nicolussi Caviglia, Ranocchia, Miretti e Soulè. Per i due successivi match contro Monza (trofeo Berlusconi) e Barcellona (trofeo Gamper), molti dei nazionali dovrebbero tornare a disposizione. Solo a quel punto potremo vedere le prove di una vera Juve.

Nel mentre, tutti gli occhi saranno puntati sulla stella di questo inizio di stagione: Paulo Dybala. Il fantasista argentino, per colpa dei molti infortuni in stagione, non è stato convocato dall'Argentina per la Copa America ed è stato a disposizione di Max Allegri sin dalla prima seduta di allenamento. Il classe 1993 è molto apprezzato dal nuovo allenatore bianconero, ed è in attesa del rinnovo. Nonostante l'ultima annata sia stata deludente, nei piani della Juventus Dybala è ancora al centro del progetto. La Joya dovrà però dimostrare il suo valore sin dalle primissime partite, per far vedere a tutti coloro che lo criticano quanto ancora possa dare alla causa bianconera.