Juventus, dura accoglienza per Cuadrado allo Stadium

Juan Cuadrado è tornato a giocare all'Allianz Stadium, ma da avversario. I tifosi non gli hanno risparmiato i fischi ad ogni tocco palla.

Il grande ex della partita tra Juventus e Pisa era Juan Cuadrado. Il colombiano ha vestito la maglia della Juventus dal 2015 al 2023. È stato uno dei protagonisti del filotto di Scudetti vinti dalla Juventus, guidata da Massimiliano Allegri. I suoi ex tifosi, però, non gli perdonano il suo trasferimento diretto appena lasciata la Vecchia Signora. Cuadrado, infatti, andò via a parametro zero e vestì, anche se per una sola stagione, la maglia dell’Inter, eterna rivale della Juventus. Con la squadra nerazzurra collezionò 10 presenze, senza mai segnare un gol. Lasciò Milano l’estate successiva, per approdare a Bergamo, all’Atalanta di Gasperini. Anche l’esperienza bergamasca non fu fortunata: 23 presenze, ma ancora zero gol. Da questa stagione gioca al Pisa, altra squadra nerazzurra dopo Inter e Atalanta. È tornato da poco da un infortunio subito a inizio novembre. Finora, ha giocato 13 partite, segnando un gol.

L’accoglienza ostile da parte dei tifosi juventini non è di certo una novità per Cuadrado. Da quando ha lasciato il capoluogo piemontese, i suoi ex supporter lo fischiano ad ogni tocco palla e al suo ingresso in campo. A La Gazzetta dello Sport aveva detto: “La Juve è la squadra del cuore, a Torino ho vinto tantissimo, lì sono nati i miei figli. Alcuni tifosi mi hanno fischiato per il passaggio all’Inter, ma io volevo e potevo restare. All’improvviso la società annunciò sui social che non mi avrebbe rinnovato il contratto. Ci restai male: avrebbero potuto chiamarmi e dirmelo”. Dichiarazione che non ha calmato gli animi dei tifosi bianconeri, che continuano ad alzare fischi e cori contro di lui.