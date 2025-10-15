Juventus, un nuovo nome per il ruolo di ds

Spunta un nuovo nome per la carica di ds in casa Juventus. Si tratta di Domenico Teti, attuale direttore dell'area professionale del Wolverhampton.

A inizio novembre è prevista la nomina del nuovo direttore sportivo della Juventus. Tra i nomi in lista, spunta quello di Domenico Teti, 49 anni con una lunga carriera alle spalle. Inizia nel settore giovanile dell’Hellas Verona, passando poi per il Lugano, dove ha avuto la sua prima esperienza da direttore sportivo. Dopodiché, la sua carriera lo ha visto ds di Sampdoria e Novara, ultime due club italiani, prima di lasciare l’Italia per un’esperienza all’estero.

All’estero la sua avventura è iniziata nel club cipriota, l’Apoel di Nicosia, poi, in Arabia Saudita con l’Al Shabab. Attualmente è il direttore dell’area professionale del Wolverhampton, in Premier League.

Al momento la sua non sembra una canditatura facile da raggiungere, visto che è nel club attuale soltanto da pochi mesi, con precisione dal 16 giugno. In pole position resta per tale motivo sempre Marco Ottolini, attuale ds del Genoa. Prossime novità saranno attese nei primi giorni di novembre, quando la dirigenza bianconera dovrà sciogliere gli ultimi dubbi.