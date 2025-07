Juventus, Douglas Luiz è rientrato alla Continassa

Il brasiliano si è presentato in ritiro e ha chiesto scusa alla squadra, ma rimane uno dei giocatori in uscita.

Si ammorbidisce, almeno in parte, la situazione legata a Douglas Luiz. Il centrocampista si è reso protagonista di un gesto grave, non presentandosi all’inizio di raduno estivo con la Juventus il 24 luglio e non giustificando in alcun modo l’assenza.

Era stato scritto che i suoi agenti avevano chiarito che il brasiliano sarebbe tornato all’inizio della settimana successiva, e così è stato: all’allenamento di ieri si è registrata anche la presenza di Douglas Luiz, che ha inoltre chiesto scusa alla squadra, all’allenatore e alla società, concordando con quest’ultima la multa. Il caso sembra dunque essere rientrato, come fa sapere Giovanni Albanese de La Gazzetta dello Sport, ma il calciatore resta in uscita.

Douglas Luiz sul mercato

Non per questo, tuttavia, il brasiliano non è più sul mercato. Il suo obiettivo, come scritto da Fabrizio Romano su X negli scorsi giorni, dovrebbe essere ancora quello di ritornare in Premier League, e al momento su di lui ci sono Everton, West Ham e Nottingham Forest, destinazioni che però non sembrano scaldargli il cuore. Si sono inoltre fatte strada l’ipotesi Fenerbahce e l’idea del suo inserimento nella trattativa con lo Sporting per Morten Hjulmand, il vero obiettivo della Juventus per il centrocampo. In ogni caso, qualora decidessero semplicemente di cedere Douglas Luiz, i bianconeri punterebbero a incassare una cifra intorno ai 40 milioni di euro.